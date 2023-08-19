Общество 19 августа 2023, 11:00 Производитель кофе Jacobs запретил продавать бренды Tassimo и Moccona в России WSJ: Jacobs прекратит продажу в России брендов Tassimo и Moccona Unsplash

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Американо-голландская компания, владеющая брендами Jacobs Douwe Egberts Peet’s, перестанет продавать в России продукцию Tassimo и Moccona. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исполнительного директора предприятия Фабьена Симона.

Компания планирует к концу года убрать Jacobs из России. Его заменит новый бренд Monarch.

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«Jacobs Douwe Egberts Peet’s переименовывает крупный бренд, перестраивает цепочки поставок», — указали в публикации.

Симон подчеркнул, что так компания планирует нанести ответный удар тем, кто говорил, что она должна покинуть Россию.

Исполнительный директор уточнил, что продукцию Jacobs для Monarch не будут отправлять в Россию. С прилавков магазинов также исчезнут международные бренды Tassimo и Moccona.

Производитель кофе JDE Peet’s потерял 185 миллионов евро на ребрендинге Jacobs. Эта марка в 2022 году вошла в список самых качественных брендов растворимого кофе.

Экономист Леонид Холод спрогнозировал повышение цен на кофе и чай после ухода брендов Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts с российского рынка. По его словам, стоимость продукта повысится на фоне обновления ассортимента и перехода на локальные бренды.