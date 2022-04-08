Производитель ингредиентов для выпечки Dr. Oetker полностью ушел из РФ

Немецкий пищевой производитель Dr. Oetker решил полностью уйти из России. Завод в Белгороде будет продан, сообщила пресс-служба компании.

Dr. Oetker намерен продать все акции своей российской дочерней компании.

В компании заявили, что прекратили экспорт в РФ, инвестиции в дочернюю компанию и всю маркетинговую деятельность на территории России сразу после начала спецоперации на Украине. Также на белгородском заводе перестали производить пиццу — выпускались только дрожжи и разрыхлители. Однако обнародовать свою позицию компания решила только теперь.

Производства Dr. Oetker GmbH расположены в 40 странах мира, в том числе в Западной и Восточной Европе, а также в Северной и Южной Америке. Завод компании в Белгороде действовал с 2006 года.

Основная продукция компании — ингредиенты для выпечки, десерты, пицца.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для диалога с иностранными компаниями. Он назвал сохранение рабочих мест одним из приоритетов российской экономики.