Общество 22 декабря 2022, 11:34 Производитель чипсов Pringles продаст российский бизнес «Черноголовке» «Коммерсант»: выпускающая чипсы Pringles американская компания Kellogg покинет рынок РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американская компания Kellogg, производитель чипсов Pringles, сообщила о намерении продать свой бизнес в России группе компаний «Черноголовка». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с планами бизнеса.

Ранее «Черноголовка» приобрела у Kellogg завод в кубанской станице Северской. Сделку намечено закрыть в начале 2023 года.

Реклама

В «Черноголовке» и Kellogg не прокомментировали эту информацию. Директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил стоимость бизнеса Kellogg в России в шесть-семь миллиардов рублей.

Реклама

Издание напомнило, что основанная в 1906 году в США Kellogg пришла на российский рынок в 2008 году. Компания купила шесть предприятий United Bakers. На данный момент один из крупнейших в мире американских производителей готовых завтраков и снеков на комбинатах в Воронеже, Пскове и Вязьме выпускает товары под брендом «Любятово».

В конце октября стало известно, что китайский производитель электроники и бытовой техники Huawei может окончательно уйти с российского рынка.