Общество 21 апреля 2023, 14:51 Производитель батареек Duracell официально подтвердил уход из России Глава Duracell Russia Коротаев подтвердил уход компании из России Pxhere

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Известный бренд батареек Duracell уйдет с российского рынка. Об этом изданию «Подъем» сообщил генеральный директор Duracell Russia Юрий Коротаев.

Он подтвердил подлинность опубликованного в Telegram-каналах письма о том, что компания решила покинуть Россию.

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«Это подлинное письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на документ с подписью Коротаева написал, что Duracell реализует все запасы батареек в России, рассчитается со своими сотрудниками, а потом разорвет в одностороннем порядке договор. Уточнялось, что поставки в РФ уже остановили.

При этом, по данным ТАСС, официальный дилер Duracell пока не получал информации о прекращении работы на российском рынке и продолжает получать товары.