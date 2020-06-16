Ролик с ссорой историка Олега Соколова и погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко мог слить кто-то из персонала суда или судебно-медицинской экспертизы. Такое мнение «360» выразил теперь уже бывший адвокат Соколова Александр Почуев.

Почуев подчеркнул, что он не имеет отношения к публикации видео. Стороне защиты дали ознакомиться с этим видео, но без возможности копирования. Так что у него этих кадров даже нет.

«Я подозреваю, что утечка произошла в результате коррупционных отношений либо в аппарате суда, близких к аппарату суда, это может быть технический персонал суда, либо экспертного учреждения. Но тогда вопрос, почему так долго такая сенсационная новость не находила свой выход», — сказал Почуев «360».

Адвокат рассказал, что имеет отношение к этому видео только в том смысле, что по его ходатайству кадры приобщили к материалам дела. Позже видео, как и другие материалы, проанализировали на психолого-психиатрической экспертизе.

Видео уже повлияло на ход дела. Судебно-медицинская экспертиза проанализировала данное видео и установила признаки длительной психотравмирующей ситуации, которая послужила причиной произошедшей трагедии Александр Почуев.

По словам Почуева, Олег Соколов после начала суда вошел в раж, почувствовал себя «генералом, который предвкушает сражение». Это настроение, считает адвокат, помешало защите осуществить некоторые вещи.

В то же время Почуев выразил уверенность, что новые адвокаты Соколова будут профессионалами.

«Доверитель имеет право выбирать тех адвокатов, которых он считает нужным. Это нормальная практика для современных правовых реалий, когда на определенном этапе судопроизводства меняются адвокаты, исходя из тех ожиданий, которые испытывает доверитель. Я в этом не вижу ничего странного и необычного»,

Бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить части тела аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина упал в воду, оттуда его доставили в больницу, а потом в тюрьму. Его обвиняют в убийстве.

На заседании в понедельник Соколов объявил, что хочет поменять адвоката, поскольку Почуеву угрожали.