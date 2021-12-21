facebook_pixel
    21 декабря 2021, 15:33

    В казарме войсковой части в Мосрентгене произошел пожар

    В войсковой части в Мосрентгене произошел пожар

    Максим Зинкин, Мария Бокарева

    В казарме войсковой части в Новомосковском округе Москвы произошел пожар. Как сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Москве, пожарные выехали на место возгорания, но пока никакой информации не поступало.

    Казарма расположена по адресу: поселок Мосрентген, Проектируемый проезд, 139. Загорелись седьмой и восьмой этажи. Была проведена полная эвакуация солдат. Всего эвакуированы 465 человек.

    В данный момент площадь пожара увеличилась до 120 квадратных метров.

    Ранее крупный пожар на складе произошел в поселке Мосрентген, площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».