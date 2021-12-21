В казарме войсковой части в Мосрентгене произошел пожар

В казарме войсковой части в Новомосковском округе Москвы произошел пожар. Как сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Москве, пожарные выехали на место возгорания, но пока никакой информации не поступало.

Казарма расположена по адресу: поселок Мосрентген, Проектируемый проезд, 139. Загорелись седьмой и восьмой этажи. Была проведена полная эвакуация солдат. Всего эвакуированы 465 человек.

В данный момент площадь пожара увеличилась до 120 квадратных метров.

Ранее крупный пожар на складе произошел в поселке Мосрентген, площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».