Происхождение денег на новогодние выплаты пожилым вызвало вопросы в Союзе пенсионеров

В Союзе пенсионеров России (СПР) сочли обоснованной и понятной идею депутатов о ежегодных новогодних выплатах для пожилых россиян. Однако требуемая на это сумма смутила председателя организации и сенатора Валерия Рязанского.

Политик в беседе с News.ru задался вопросом, откуда государство возьмет 786,2 миллиарда рублей.

«Единственный источник — резервы страны. Но для этого нужно решение высшего руководства страны, первого лица — президента Владимира Путина», — пояснил Рязанский.

Он заметил, что российскому лидеру известны детали вопроса. В ближайшее время, по мнению председателя СПР, Путин озвучит решение о том, как компенсировать вызванные пандемией сложности.

«На пенсионеров они действуют наиболее неприятно — это и продовольствие, и лекарства», — добавил сенатор.

Планируемые выплаты Рязанский счел «хорошим подарком» на Новый год для большинства пенсионеров, особенно если каждый из них получит среднюю пенсию. Чтобы процедура была проще в администрировании, глава СПР предложил перечислять всем пожилым россиянам одинаковые суммы.

Причины, по которым комитет Госдумы выдвинул подобную инициативу, он назвал объективными. Рязанский напомнил, что из-за инфляции практически исчезла «вся та разница, которую мы в свое время доплачивали пенсионерам».