Проигравший выборы уральский депутат отключил водоколонку от электричества

Бывший депутат городского собрания Троицка Челябинской области Владимир Курилов после поражения на выборах 13 сентября отключил от электричества механическую водоколонку. Он оборудовал ее электронасосом и ежемесячно оплачивал счета, пока действовали его депутатские полномочия.

Об этом сообщил Znak.com. Местная жительница рассказала, что там всегда была колонка — механическая. Чтобы налить воды, нужно было ее качать. Экс-депутат местного горсобрания Владимир Курилов 10 лет назад модернизировал механическую водоколонку: он поставил туда электрический насос, протянул ЛЭП от ближайшей шиномонтажки и установил кнопку.

По данным пресс-службы городской администрации, Курилов сделал это за свой счет. Кроме того, ежемесячно оплачивал электроэнергию, которую тратили местные жители при использовании колонки. Однако после своего поражения во время выборов 13 сентября экс-депутат «отрезал» насос от электричества.

«Курилов в период действия своих депутатских полномочий поддерживал работу колонки. Администрация города надеется, что действующий депутат по этому округу Лев Живайкин, либо какие-то другие активные граждане продолжат эту инициативу, будут поддерживать колонку в работоспособном состоянии», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе горадминистрации.

При этом там подчеркнули, что колонка, которая находится в месте общественного пользования по адресу улица Дерибаса, 32а, не зарегистрирована как официальная точка природопользования. Она также не числится в схеме водоснабжения. Администрация выразила надежду, что «на колонку оформят разрешение на природопользование».