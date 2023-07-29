Общество 29 июля 2023, 18:36 Прохожим не разрешили переждать дождь в Доме народного единства в Нижнем Новгороде Дом народного единства в Нижнем Новгороде извинился за отказ пустить детей во время дождя

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Жители Нижнего Новгорода с детьми, попавшие 29 июля под сильный дождь, попросили пустить их в Дом народного единства, чтобы переждать стихию. Охранник отказал им и демонстративно выключил в холле свет, сообщило издание nn.ru.

Мужчина, который попросил пустить людей внутрь, снял происходившее на видео. Он подчеркнул, что под дождем оказались двое годовалых детей, но вышедший охранник не разрешил им переждать дождь под крышей. Он четко дал понять, что ему не положено пускать посторонних, а потом к ситуации подключилась другая сотрудница.

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«Уборщица сказала, что никого не пустит, так как она намыла только что пол, а потом охранник закрыл холл и выключил свет. Как называются такие люди, наверное, всем понятно», — отметил мужчина.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Дома народного единства. Там принесли извинения нижегородцам и сообщили, что провели служебную проверку. Глава организации решил, что этот сотрудник ЧОП больше не будет работать там.

«Со всеми сотрудниками Дома народного единства проведена разъяснительная работа на будущее. Уверены, что в будущем такие ситуации исключены», — отметили в Доме народного единства.

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