Проходной барьер на выборах в Госдуму хотят снизить до 3%

Процентный барьер на выборах в Госдуму предложили снизить до 3%. Специалисты в сфере политики считают, что это повысит наличие в парламенте различных общественных сил и повысит активность избирателей.

Инициативу директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов описал в обращении на имя главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Сейчас для партий минимальный процент для того, чтобы оказаться в Госдуме, установлен на уровне 5%. По мнению политолога, из-за этого фактически снижается репрезентативность парламента.

Орлов подчеркнул, что у набравшей 6% голосов партии по федеральным спискам выходит 15-16 мест. У тех политических объединений, за которые проголосовали 3% избирателей, нет ни одного.

Благодаря сторонникам малых партий, считает специалист, увеличится шанс репрезентативности парламента и активность избирателей на выборах. И достичь этого можно как раз при снижении процентного барьера.

«Прошу вас оценить целесообразность снижения барьера, необходимого для прохождения партии по федеральным спискам в Государственную думу, до 3% голосов избирателей», — написал Орлов.