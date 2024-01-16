Общество 16 января 2024, 18:25 Проханова оштрафовали за неуказание статуса иноагента Фонда Карнеги Суд в Москве оштрафовал главреда газеты «Завтра» Проханова на 4 тысячи рублей РИА «Новости»

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Главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова оштрафовали на четыре тысячи рублей. Хамовнический суд Москвы признал его виновным в размещении информации о Фонде Карнеги* без указания, что организация является иностранным агентом. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Суд признал Проханова А. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ („Распространение в СМИ информации об иностранных агентах без указания их статуса“) и назначил ему административный штраф в размере четыре тысячи рублей», — сказала представитель суда.

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По ее словам, в материале издания «Завтра» под названием «США и ЕС провоцируют продолжение войны на Украине» содержалась информация о Фонде Карнеги*, где не был указан соответствующий статус.

Решение суда пока не вступило в силу и не было обжаловано.

Фонд Карнеги* внесли в реестр иноагентов в апреле прошлого года.

Ранее писатель Платон Беседин сравнил борьбу против иноагентов с обрядом экзорцизма.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента.