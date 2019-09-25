Проханов: драматическое колесо русской истории опять начинает проворачиваться

Первым гостем проекта стал писатель и публицист Александр Проханов, который и является автором термина «русская мечта».

В свое время он предсказал и крах Советского Союза, и перестройку. Своими прогнозами публицист поделился в статье под названием «Трагедия централизма», которая была опубликована в конце 80-х годов.

«Я кожей чувствую трагическое повторение. Кожей чувствую, что это драматическое колесо русской истории опять начинает проворачиваться», — признался Проханов, говоря о нынешних реалиях.

Он заметил, что сегодня у государства нет такого инструмента, с помощью которого можно было бы отсечь все головы врагам и вновь загнать в «дупло» всех «оранжистов».

По мнению писателя, причина кроется в том, что власть не решается совершить рывок и долгожданную трансформацию, которая требуется каждому государству на том или ином этапе развития.

«Она боится запустить великий проект очищения, который назрел, который люди чают», — подчеркнул публицист.