  • Прогулы и странное поведение до загадочного исчезновения. 16-летняя девочка в Ставрополе ушла на олимпиаду и пропала

    12 ноября 2019, 21:30

    Анастасия Кукова

    11 ноября в полицию Ставрополя обратилась мать 16-летней школьницы Аурики Толстовой. Девочка вышла из дома по улице Достоевского в 7:30 утра и пропала, не дойдя до школы № 13, в которой училась.
    Прогулы и странное поведение до загадочного исчезновения. 16-летняя девочка в Ставрополе ушла на олимпиаду и пропала

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    Аурика хотела принять участие в олимпиаде по астрономии. За пять минут до начала состязания матери девочки позвонил учитель и сообщил, что в школе ее нет. Женщина рассказал СМИ, что городской этап был важен для школьницы-отличницы.

    «Потом мне учитель сразу позвонил, что она не пришла на олимпиаду. Телефон до сих пор доступен, но в ватсап не выходит, на смс не отвечает. Мы уже всех опросили, всех друзей, всех подруг. Полиция, следователи, „Лиза Алерт“, все работают, никто ничего не может найти», — сообщила женщина.

    К поискам пропавшей девочки присоединились следователи следственно управления Следственного комитета по региону. Было возбуждено уголовное дело.

    Прогулы и странное поведение до загадочного исчезновения. 16-летняя девочка в Ставрополе ушла на олимпиаду и пропала | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    12 ноября, на следующий день после пропажи Аурики выяснилось, что у нее с собой был паспорт, необходимый для регистрации на олимпиаде. Отчим девочки Антон Толстов рассказал, что она взяла с собой другой рюкзак, не школьный.

    «Соседка ее видела, что она в лесу, что-то делала, лазила, искала», — сообщил отчим Аурики.

    Антон Толстов также добавил, что перед исчезновением родители выяснили, что Аурика начала прогуливать дополнительные занятия по астрономии и математике. Ругать за это ее дома не стали, но посоветовали серьезно подумать, хочет ли она вообще посещать их.

    Прогулы и странное поведение до загадочного исчезновения. 16-летняя девочка в Ставрополе ушла на олимпиаду и пропала | Изображение 2
    Источник фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

    «Занималась дополнительно математикой и астрономией. Единственное, что до этого за три дня выяснилось, что она не ходила на математику. Просто был разговор, что если заниматься, то заниматься на сто процентов математикой», — уточнил отчим.

    В тот же день региональный Следком сообщил, что в лесополосе был найден завернутый в пакет сотовый телефон, предположительно принадлежавший Аурике. На место находки выехал глава краевого СКР Игорь Иванов. Он взял ход дела под личный контроль.

    Прогулы и странное поведение до загадочного исчезновения. 16-летняя девочка в Ставрополе ушла на олимпиаду и пропала | Изображение 3
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Местные СМИ сообщили, что телефон был обнаружен около ресторана «Лесная Поляна», известного в народе под названием «Вдали от жен».

    К поискам школьницы, которые будут продолжаться и в темное время суток, присоединились более ста человек. Помимо полицейских, следователей, волонтеров и ставропольцев, в город приехали жители других городов.

    «Поиски продолжаются, работает целый штаб волонтерского отряда. Подключаются неравнодушные студенты, пока нет подвижек», — сообщила участник отряда «Лиза Алерт» в Ставрополе Татьяна.

    Координатор отряда Анна Кишенева пообещала, что девочку будут искать пока не найдут.