Прогулы и странное поведение до загадочного исчезновения. 16-летняя девочка в Ставрополе ушла на олимпиаду и пропала
Тела двух детей нашли в затопленном овраге в ПриморьеПодробнее
Аурика хотела принять участие в олимпиаде по астрономии. За пять минут до начала состязания матери девочки позвонил учитель и сообщил, что в школе ее нет. Женщина рассказал СМИ, что городской этап был важен для школьницы-отличницы.
«Потом мне учитель сразу позвонил, что она не пришла на олимпиаду. Телефон до сих пор доступен, но в ватсап не выходит, на смс не отвечает. Мы уже всех опросили, всех друзей, всех подруг. Полиция, следователи, „Лиза Алерт“, все работают, никто ничего не может найти», — сообщила женщина.
К поискам пропавшей девочки присоединились следователи следственно управления Следственного комитета по региону. Было возбуждено уголовное дело.
12 ноября, на следующий день после пропажи Аурики выяснилось, что у нее с собой был паспорт, необходимый для регистрации на олимпиаде. Отчим девочки Антон Толстов рассказал, что она взяла с собой другой рюкзак, не школьный.
«Соседка ее видела, что она в лесу, что-то делала, лазила, искала», — сообщил отчим Аурики.
Антон Толстов также добавил, что перед исчезновением родители выяснили, что Аурика начала прогуливать дополнительные занятия по астрономии и математике. Ругать за это ее дома не стали, но посоветовали серьезно подумать, хочет ли она вообще посещать их.
«Занималась дополнительно математикой и астрономией. Единственное, что до этого за три дня выяснилось, что она не ходила на математику. Просто был разговор, что если заниматься, то заниматься на сто процентов математикой», — уточнил отчим.
В тот же день региональный Следком сообщил, что в лесополосе был найден завернутый в пакет сотовый телефон, предположительно принадлежавший Аурике. На место находки выехал глава краевого СКР Игорь Иванов. Он взял ход дела под личный контроль.
Местные СМИ сообщили, что телефон был обнаружен около ресторана «Лесная Поляна», известного в народе под названием «Вдали от жен».
К поискам школьницы, которые будут продолжаться и в темное время суток, присоединились более ста человек. Помимо полицейских, следователей, волонтеров и ставропольцев, в город приехали жители других городов.
«Поиски продолжаются, работает целый штаб волонтерского отряда. Подключаются неравнодушные студенты, пока нет подвижек», — сообщила участник отряда «Лиза Алерт» в Ставрополе Татьяна.
Координатор отряда Анна Кишенева пообещала, что девочку будут искать пока не найдут.