Прогулочные теплоходы столкнулись в Петербурге

В акватории Невы в Санкт-Петербурге столкнулось два прогулочных судна — «Гулливер» и «Дунаевский». Пассажиров эвакуировали на понтон. Во время ЧП никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, ночью 5 сентября «Гулливер» с 32 пассажирами на борту вышел с причала набережной реки Мойки. При движении в районе Петропавловской крепости капитан предупредил по рации коллегу с идущего рядом «Дунаевского» о совершении маневра, однако суда все равно столкнулись.

«Пассажиров теплохода эвакуировали на плавучий понтон, среди них пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают капитанов теплоходов, пассажиров и очевидцев. Специалисты изучают все обстоятельства столкновения судов, чтобы точно определить причину произошедшего и сумму ущерба. В середине августа катер столкнулся с баржей в Самарской области, на 1733-м километре Волги.