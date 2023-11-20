Общество 20 ноября 2023, 18:14 Прогулочную зону на берегу Рпени обустроят во Владимире

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Благоустройство берега реки Рпень со строительством прогулочной зоны запланировано во Владимире. Об этом сообщил начальник управления архитектуры и строительства администрации Игорь Соловьев в эфире телеканала «Губерния 33».

По его словам, к работам приступят после открытия движения по Рпенскому проезду. Благоустройство предусмотрено по программе формирования комфортной городской среды.

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Как сообщил «Царьград», рабочие расчистят берега, вырубят кустарники и проложат на набережной дорожки.