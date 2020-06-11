Прогуляться в парках при федеральных музеях можно будет с 16 июня

С 16 июня возобновят работу открытые пространства музеев и заповедников, которые находятся в ведении Минкультуры РФ.

Приказ об открытии парков уже подписала министр культуры России Ольга Любимова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Посетителей будут принимать со всеми необходимыми санитарно-эпидемическими мерами. Гулять по паркам разрешат только в масках, перчатках и с условием соблюдения социальной дистанции.

«Доступной для посетителей будет только основная экспозиция (без посещения интерьеров)», — уточнили в Минкультуры.

С 16 июня возобновит свою работу Московский зоопарк. Пока что будут закрыты внутренние помещения и детский зоопарк, а билеты можно купить только онлайн.