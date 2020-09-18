Весенние события этого года повлияли на структуру спроса на рынке недвижимости. По данным «Главстроя», традиционные тренды, характерные для бизнес-класса, включая локацию, инфраструктуру, ликвидность, авторскую архитектурную концепцию и дизайн, остались, но изменились акценты.

Длительная самоизоляция показала востребованность таких характеристик, как многофункциональность инфраструктуры, качественный цифровой сервис и инвестиционная привлекательность проекта.

Одним из самых заметных потребительских трендов в недвижимости высокого ценового сегмента стало инвестирование в жилые проекты, демонстрирующие стабильные показатели роста стоимости квадратного метра и обладающие высокой ликвидностью.

Как показывает рынок, к числу проектов с высокой инвестиционной привлекательностью проектов бизнес-класса относится ЖК Balance. Он демонстрирует один из самых высоких показателей роста стоимости квадратного метра в своем классе.

За период строительства цена за «квадрат» в нем выросла на 58%. Помимо повышения стоимости, Balance обладает и другими показателями проекта с отличной ликвидностью.

Расположение и преимущества

Дома расположены в динамично развивающейся локации с комплексной транспортной и социальной инфраструктурой. Район обеспечен всеми видами транспорта в пешей доступности, а станция метро «Окская» — в двух минутах от квартала. Отсюда легко и быстро можно добраться до любого района Москвы.

Помимо сложившейся социальной инфраструктуры, поблизости расположены порядка 20 общеобразовательных учреждений для детей и более десяти центров для здоровья и занятия спортом.

В Balance будет создан свой инфраструктурный кластер — запланированы три детских сада и две школы более чем для 2500 ребят. Появятся поликлиника на 320 посещений в смену, спортивный комплекс с бассейном и объекты общественной инфраструктуры на первых этажах, которые занимают 20% от общей площади проекта.

Главной особенностью кварталов Balance является уникальный парк. Его площадь составит пять гектаров. Он будет активно взаимодействовать с придомовой и дворовой территориями, коммерческими площадями на первых этажах домов и выполнять рекреационную и пешеходно-дорожную функцию.

Парк станет многофункциональным общественным пространством и будет решать задачу социализации жителей Balance, объединяя всю территорию в единый благоустроенный городской кластер. Он создаст отличные видовые характеристики — из окон домов будут открываться красивые панорамные виды на ландшафтный пейзаж и арт-объекты парка.

Об архитектуре Balance

В архитектуре Balance, спроектированного из анодированного алюминия и клинкерного кирпича, сбалансированы природные материалы и технологичные решения, что придает зданиям роскошный и в то же время современный облик.

По своему техническому оснащению Balance соответствует самым современным требованиям и стандартам. Здесь предусмотрены центральная система кондиционирования, панорамное и угловое остекление площадью более семи квадратных метров, умные технологии, система безопасности и связи, онлайн-сервисы.

В Balance применен smart-подход при разработке планировок квартир, направленный на повышение функциональности жилых площадей. Предусмотрена широкая вариативность продуктовой линейки: секции — высотные и среднеэтажные, квартиры с большой кухней-гостиной и приватным пространством спальни. Все квартиры с отделкой в двух стилях от дизайнерской студии.

О проекте «Прогрессивные жилые кварталы Balance»

ЖК Balance расположен в Юго-Восточном административном округе Москвы по адресу: Рязанский проспект, 26.

Balance — это комфортный микрогород с идеально сбалансированной инфраструктурой и локацией для жизни, работы и отдыха. Рядом метро, предусмотрены детские сады и школы, медицина и спорт, магазины, кафе, камерные дворики, лаунж-пространства на первых этажах зданий.

Главным центром притяжения Balance станет собственный парковый комплекс с фонтанной площадью и аллеей длиной 600 метров, которая протянется через всю территорию жилого квартала — от Рязанского проспекта до Окской улицы.

Проект Balance входит в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории Москвы.