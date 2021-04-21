Прогрессивную шкалу тарифов на электричество назвали бесполезной в Госдуме

Зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев назвал бесполезной прогрессивную шкалу оплаты электроэнергии. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он считает, что вместо этого следует ввести закон, который обяжет компании обосновывать тарифы при повышении цен.

«Несколько лет назад мы вводили социальные нормы, но никакого эффекта это так и не дало», — пояснил он.

Минэнерго также не поддержало эту идею.