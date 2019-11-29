«Прогресс МС-12» сгорел в атмосфере

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от Международной космической станции. Позже его свели с орбиты и он сгорел в атмосфере Земли.

«Несгоревшие элементы конструкции корабля „Прогресс МС-12“ упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ЦНИИмаш. Перед отстыковкой «Прогресса» с МКС космонавты уложили в корабль весь мусор, который накопился на станции.

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«Прогресс МС-12» запустили с Байконура 31 июля. Он долетел до МКС по сверхбыстрой схеме за три часа. На станцию он доставил 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов воды в баках системы «Родник» и 50 килограммов сжатого газа в баллонах.

Также в отсек корабля перед запуском загрузили комплектующие для системы жизнеобеспечения, научное оборудование и контейнеры с продуктами питания, одежду, лекарства и средства личной гигиены для экипажа станции.