facebook_pixel
    11 апреля 2022, 21:48

    Программы с участием Малышевой и Стриженовой вернули в телеэфир

    Новые выпуски программы «Жить здорово» вернулись в телеэфир Первого канала

    Валерия Шафирко

    Программы с участием Елены Малышевой и Екатерины Стриженовой вернулись в телевизионную сетку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    В эфир передачи вернулись после временной приостановки проектов из-за специальной операции на Украине.

    В феврале на Первом канале приостановили выход ряда развлекательных шоу. Эфирную сетку изменили в виду ситуации на Украине. На канале в числе прочих временно приостановились выпуски передачи «Жить здорово!».

    СМИ ранее сообщили о закрытии проекта Малышевой, причиной указывалось изменение в сетке вещания канала. Сама телеведущая эти сообщения опровергла. По словам Малышевой, ее авторская программа «Жить здорово!» не закрывается, а сама она находится в Москве.

    До этого доктор медицинских наук Андрей Продеус в разговоре с «360» заметил, что новость о роспуске программы Малышевой являлась фейковой.

    Как сообщал ранее Первый канал, он перешел на информационный режим работы, в связи с чем было ограничено время развлекательных программ, в числе которых также шоу «Вечерний Ургант» и «Модный приговор».