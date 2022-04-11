Программы с участием Малышевой и Стриженовой вернули в телеэфир

Программы с участием Елены Малышевой и Екатерины Стриженовой вернулись в телевизионную сетку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В эфир передачи вернулись после временной приостановки проектов из-за специальной операции на Украине.

В феврале на Первом канале приостановили выход ряда развлекательных шоу. Эфирную сетку изменили в виду ситуации на Украине. На канале в числе прочих временно приостановились выпуски передачи «Жить здорово!».

СМИ ранее сообщили о закрытии проекта Малышевой, причиной указывалось изменение в сетке вещания канала. Сама телеведущая эти сообщения опровергла. По словам Малышевой, ее авторская программа «Жить здорово!» не закрывается, а сама она находится в Москве.

До этого доктор медицинских наук Андрей Продеус в разговоре с «360» заметил, что новость о роспуске программы Малышевой являлась фейковой.

Как сообщал ранее Первый канал, он перешел на информационный режим работы, в связи с чем было ограничено время развлекательных программ, в числе которых также шоу «Вечерний Ургант» и «Модный приговор».