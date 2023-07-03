Общество 03 июля 2023, 12:21 Программы наставничества разработали для молодых предпринимателей в Москве Заммэра Москвы Сергунина: программы наставничества открыли для молодых предпринимателей Сайт мэра и правительства Москвы

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Для молодежи столицы разработали программы, которые помогут раскрыть потенциал в самых разных областях — от культуры до сферы новых технологий и предпринимательства, сообщила заместитель мэры Москвы Наталья Сергунина.

Молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных областях. К примеру, заниматься творчеством, сохранять историческое наследие, помогать другим в качестве волонтера, посвятить себя науке или инновациям. Наталья Сергунина Заместитель мэры Москвы

По ее словам, в Москве начали проводить долгосрочные курсы и программы наставничества с экспертами, акселераторы и тематические тренинги, чемпионаты и конкурсы для молодежи.

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Одной из ключевых программ для молодых предпринимателей столицы оказался «Бизнес-уик-энд. Старт». Он поможет юношам и девушкам от 13 до 18 лет открыть собственный бизнес. К потоку 2023 года присоединились свыше двух тысяч человек.

Центральным событием проекта в этом году стала ярмарка-выставка «Предпринимай! Фабрика-идей», которая прошла в конце мая. В ней приняли участие более 200 человек в составе 53 команд. Мероприятие посетило свыше 10 тысяч гостей. Общая выручка участников составила почти полмиллиона рублей, а 10 компаниям эксперты дали рекомендации, как зарегистрировать товарный знак.

Кроме того, в столице проводятся хакатоны и технологические конкурсы, на которых можно получить грант на развитие или найти инвестора.

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