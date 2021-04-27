СМИ: родители отложили детский отдых в ожидании программы кешбэка

Предложение президента РФ Владимира Путина запустить программу кешбэка за отдых в детских лагерях уже нашло отклик у родителей. Они стали просить возврат денег за уже оплаченный отдых, чтобы перебронировать его на новых условиях.

Бронирование в этом сегменте остановилось, рассказал газете «Коммерсант» рассказал вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Подтвердили ситуацию и в Союзе организаторов детского активного туризма. Покупку путевок родители откладывают, рассчитывая приобрести их с заявленными бонусами. Конкретики по механизму пока нет.

В Ростуризме уточнили, что предварительно запуск продаж по этой программе наметили на 20-е числа мая. Федеральное агентство уже разослало участникам рынка к ней присоединиться. На эти цели планируют выделить пять миллиардов рублей, а компенсацию могут получить 357 тысяч детей.

Бизнес сейчас столкнулся с несколькими проблемами. Навстречу желающим вернуть путевки покупателям идти непросто: свободных средств из-за прошлогоднего простоя и тратами на подготовку к предстоящему сезону немного. Кроме того, остались задолженности перед клиентами за 2020-й.

Операторы лагерей выразили надежду, что в Ростуризме от идеи кешбэка за летний отдых откажутся. Например, в польщу выплаты родителям субсидий уже после смены.