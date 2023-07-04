Общество 04 июля 2023, 15:06 Программы для талантливых и целеустремленных людей расширят в России Путин: программы кадровой подготовки в России будут расширять РИА «Новости»

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Программы для талантливых и целеустремленных россиян следует расширять. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ВШУ РАНХиГС).

Он рассказал, что каждый год участвует в мероприятиях с выпускниками и из раза в раз убеждается в том, что в стране много талантливых людей.

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«Талантливых, целеустремленных, перспективных людей у нас гораздо больше, чем тех, которые попадают на программы подобного рода (кадровой подготовки — прим. ред.). Постараемся их расширять», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что залог успеха кроется не в том, чтобы работать больше. По его словам, трудиться нужно эффективнее. Также он затронул тему российской культуры. Президент заверил, что ее нельзя убить. А задача властей страны — поддерживать креативный класс, который на базе предков достигает чего-то нового.