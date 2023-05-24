Общество 24 мая 2023, 12:51 Программу «Виртуальное путешествие» запустили для маленьких пациентов больницы в Ульяновске

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У маленьких пациентов областной клинической больницы Ульяновска появилась возможность побывать в разных точках земного шара благодаря программе «Виртуальное путешествие». Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

В медучреждении появились очки виртуальной реальности, с помощью современных технологий дети могут полюбоваться мегаполисами с высоты птичьего полета и узнать о подводной фауне.

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Отмечается, что большая часть контента носит познавательную функцию, благодаря проекту пациенты могут ненадолго забыть о своей болезни и погрузиться в необычную остановку.