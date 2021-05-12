Программу туристического кешбэка продлили до конца года

Правительство продлило до конца года программу туристического кешбэка. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

«Правительство продлило ее (программу туристического кешбэка — прим. ред.) до конца года», — заявил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

По словам премьера, представители туристического бизнеса в разных регионах страны рассказывали ему во время личных бесед, что эта программа действительно пользуется большой популярностью у россиян.

В начале мая глава кабмина подписал распоряжение, согласно которому на новый этап программы туристического кешбэка направят еще 4,7 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для возмещения части расходов тех, кто решил путешествовать по России. Людям вернут 20% от стоимости тура, но не больше 20 тысяч рублей. Начисляют кешбэк только за те поездки, которые оплатили картой «Мир». Деньги возвращают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Эта программа стартовала в 2020 году. С того момента россиянам вернули в общей сложности около четырех миллиардов рублей.