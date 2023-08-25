Общество 25 августа 2023, 18:47 Программу сельской ипотеки приостановили в России из-за повышения ставки Центробанка Минсельхоз: выдачу сельской ипотеки приостановили из-за повышения ставки ЦБ Pxhere

Читать 360tv в

В России приостановили выдачу сельской ипотеки из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В министерстве напомнили, что выдача сельской ипотеки реализовывалась в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Мера поддержки предусматривала получение льготного кредита на покупку или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. С 2020 года благодаря сельской ипотеке жилищные условия улучшили более 120 тысяч семей.

Реклама

Но в свете того, что Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, больше такие кредиты выдавать не будут. Однако это лишь временная мера.

«В целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», — подчеркнули в министерстве.

Выдачу сельской ипотеки возобновят «после изменения текущей экономической ситуации». При этом Минсельхоз продолжит оказывать поддержку на развитие жилищного строительства. На представление социальных выплат в 2023 году выделили 5,7 миллиарда рублей, добавили в министерстве.

Минфин России сохранил условия льготной ипотеки на первичное жилье. Ставку оставят на уровне 8%.