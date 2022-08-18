Программу «Сельская ипотека» по ставке 3% сделают бессрочной

Программы «Сельская ипотека», которая должна была завершиться в этом году, станет бессрочной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что ставка останется прежней — не выше 3%.

О продлении программы «Сельская ипотека» глава правительства объявил на пленарном заседании форума «Среда для жизни», сообщил ТАСС.

«Теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», — подчеркнул премьер.

Мишустин обратил внимание, что многодетные семьи могут направлять на погашение ипотеки единовременную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующих детей. По его словам, это станет хорошим подспорьем для родителей.

На сегодняшний день, как напомнил Мишустин, в России действуют четыре программы льготного кредитования, по которым можно взять заем на приобретение собственного дома: сельская, семейная, дальневосточная и льготная ипотеки.

«Недавно было принято решение — пока как пилотный проект — распространить „Льготную ипотеку“ на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договоров подряда с профессиональными застройщиками», — сообщил он.

Ставка по такому кредиту не превысит 7%, максимальный размер ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов рублей.