Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Выходившая на телеканале «Россия 1» последние 28 лет программа «Сам себе режиссер» закрыта. Об этом в Instagram сообщил ведущий шоу Алексей Лысенков.

Он пояснил, что решение о снятии проекта с эфира принял холдинг ВГТРК.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человеку, мне трудно и его принять, но я вынужден с ним согласиться», — заявил ведущий.

Алексей Лысенков поблагодарил авторов видео, которые показывали в эфире, гостей в студии, которые приезжали из разных стран, а также всех участников съемочной группы, работавших над созданием программы все 28 лет ее существования.

«Мы, конечно же, еще увидимся с вами в эфире. Конечно, услышите меня на радио, но я с грустью в сердце прощаюсь с этой программой», — подчеркнул Алексей Лысенков. В конце своего видеообращения он сделал прощальный подарок и показал заставку самого первого выпуска «Сам себе режиссер», который вышел на экраны в 1992 году.

Программа «Сам себе режиссер» — российская адаптация шоу из США «Самое смешное видео Америки». Там показывали любительские ролики с озвучкой специальных актеров. Производством российской версии программы занималась компания «Видео Интернешнл» Михаила Лесина.