Общество 29 мая 2023, 14:41 Программу репатриации родившихся в СССР предложили запустить в России МВД России предложило учредить институт репатриации и дать льготы при переселении РИА «Новости»

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Законодательно утвердить определение репатрианта и предоставить им упрощенный порядок участия в программе переселения предложило МВД России. Оно подготовило проект указа президента о создании института репатриации, сообщила «Парламентская газета».

Министерство призвало внесли изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. МВД России перечислило категории иностранцев, которых отнесут к репатриантам. Например, тех, кто родился или постоянно жил в РСФСР, а также родственников по прямой восходящей линии граждан, которые родились или постоянно жили на территории РСФСР, Российской империи или СССР.

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Репатриантам для участия в программе переселения разрешат не подтверждать знание русского языка, а перед оформлением вида на жительство им не придется получать разрешение на временное проживание.

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил проверять соцсети желающих вступить в гражданство России иностранцев на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей и отношений. Он отправил свою идею в МВД России.