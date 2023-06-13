Общество 13 июня 2023, 19:17 Программу реновации в Москве назвали примером внедрения инклюзивных решений Сенатор Святенко: московская реновация — пример внедрения инклюзивных решений в жилье РИА «Новости»

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Инклюзивные решения в жилом строительстве стали важной частью московской программы реновации, сообщила сенатор и представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

«Чтобы маломобильные люди могли хотя бы регулярно выходить из дома, недостаточно элементов инклюзии. Мало пандуса в подъезд, если за ним высокий порог и тяжелая дверь. И программа реновации помогает решить эти проблемы в комплексе», — подчеркнула Святенко.

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В новое жилье по реновации переедут более четырех тысяч москвичей с инвалидностью. Для них дома оборудовали поручнями, сделали широкие дверные проемы и большие холлы. В зданиях также убрали пороги.

В квартирах, предназначенных для жителей с ограниченными возможностями здоровья, расширили санузел, поручни розетки и электрощиток расположили ниже стандартного уровня поручни, а на входной двери установили дополнительные ручки и глазок.

Массовое внедрение безбарьерной среды в столице станет примером для остальных городов России, подытожила сенатор.