05 июня 2023, 14:59
Программу психологической поддержки школьников перед ЕГЭ в Москве продлят еще на год
Заммэра Москвы Ракова: программу психологической помощи перед ЕГЭ продлят
Программу психологической помощи школьникам перед ЕГЭ в столице продлят на следующий год. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
Цикл открытых лекций известных психологов, организованный совместно с московским отделением Российского общества «Знание», собрал свыше четырех тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрели более 400 тысяч раз.
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Вопросы спикерам можно было задать как публично, так и лично. Консультации наедине получили более 300 учеников и родителей. Школьников волновала тема экзаменов, личных отношений и отношений с родителями, а также проблема выбора.
«Мы видим, что детям необходима такая поддержка. Мы подготовим персональную рассылку и предложим каждому выпускнику, который был на лекциях, рассказать о впечатлениях и о том, как улучшить этот формат», — поделилась Ракова.
Четыре встречи прошли на крупных городских площадках: в концертном зале «Известия Hall», центре современного искусства «Винзавод» и парке «Зарядье». Лекторами стали Михаил Лабковский, Вячеслав Дубынин, Виктория Дмитриева, Лариса Суркова.
ЕГЭ
Школьники
Москва 2023
Анастасия Ракова
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