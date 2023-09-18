Общество 18 сентября 2023, 17:54 Программу помощи военнослужащим СВО с тяжелыми травмами мозга запустили в России

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Программу для помощи военнослужащим после возвращения с передовой запустили в России. Служба сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Минобразования будут заниматься лечением, оказывать психологическую помощь, а также организуют консультации для врачей.

Программа будет реализована в три этапа. В рамках первого специалисты отправятся на передовую для экстренной эвакуации пациентов в тяжелом состоянии. После этого их будут лечить и помогать в реабилитации.

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Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии занимается исследованием интенсивного и восстановительного лечения пациентов с последствиями тяжелых поражений головного мозга. Там работает система ранней нейрореабилитации, которая позволяет начать восстановление уже в реанимации. В центре работают профессиональные врачи, имеющие на вооружении современное оборудование.

«Мы занимаемся лечением и реабилитацией ветеранов СВО больше года. У центра есть прямые соглашения с министерствами, уполномоченными и федеральным казначейством, развернута большая плодотворная работа по оказанию помощи военнослужащим», — рассказал директор ФНКЦ Андрей Гречко.

Он добавил, что благодаря программе пациенты будут поступать на лечение в центр напрямую, минуя остановку в Ростове-на-Дону.

Сотрудничество в этом направлении обсудили на встрече директора Центра, Минздрава ЛНР Наталией Пащенко и руководителем службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» Ириной Куксенковой. На ней разработали маршруты эвакуации пациентов.

«В результате решен вопрос о включении Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии в список гражданских медицинских учреждений, которые могут оказывать помощь военнослужащим. В связи с этим ФНКЦ РР уже разворачивают дополнительные койки в отделениях реанимации и нейрореабилитации, благодаря чему еще большее число военнослужащих, пострадавших в зоне СВО, смогут получить помощь», — рассказала она.

Первого пациента с тяжелым поражением головного мозга приняли в центре 31 августа.

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