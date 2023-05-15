Общество 15 мая 2023, 14:37 Программу по поддержке молодых семей запустили в ЯНАО

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В ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов на полтора месяца раньше запустил программу по поддержке молодых семей. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Начиная с 15 мая, молодые семьи могут получить в загсах при регистрации брака специальные сертификаты.

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«Он будет выдаваться при регистрации брака для бесплатного широкого обследования будущих родителей. Исследования, которые еще вчера стоили немалых денег, сегодня будут бесплатны», — сообщил Артюхов.

Изначально запуск программы намечался на 1 июля. Документ будет вручаться тем молодоженам, возраст которых не превышает 35 лет. Благодаря сертификату пары смогут пройти в поликлинике диагностику, сдать анализы, проконсультироваться по вопросам здоровья у медицинского специалиста.