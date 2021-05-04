Программу по модернизации здравоохранения реализуют в Петербурге

В Северной столице стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения на ближайшие пять лет. «Петербургский дневник» выяснил, в чем суть этой программы.

«Основная цель программы — повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи. У нас в Петербурге финансирование распределено на два основных раздела — приобретение медицинского оборудования и капремонт», — объяснила руководитель отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По ее словам, разработка этой программы началась в 2018 году. Ее собирались запустить в прошлом году, однако из-за пандемии были внесены определенные коррективы. В результате в декабре программу приняли с очень большим финансированием.

«Выделенный 21 миллиард для первичного звена — это небывалое финансирование. А проблем накопилось очень много», — добавила собеседница издания.