Программу переселения в Россию для жителей ЛНР и ДНР предложили упростить

Для жителей ДНР и ЛНР, приехавших в Россию, следует упростить процедуру выдачи свидетельства по программе переселения в РФ. С таким предложением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, граждане народных республик, которые прибыли в РФ, должны иметь право на упрощенную процедуру получения свидетельства участника программы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, написало РИА «Новости».

В частности, он указал на то, что граждан, для которых родной язык является русским, нужно освобождать от сдачи экзаменов.

«Здесь прежде всего речь идет о переселенцах из Донецкой и Луганской республик, с Украины. Для них процедуру выдачи свидетельства участника программы нужно максимально упрощать», — отметил Медведев.

Ранее глава комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева заявляла, что после признания независимости ДНР и ЛНР и заключения договоров о сотрудничестве нужно официально признать дипломы об образовании, полученные в этих республиках.