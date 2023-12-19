Общество 19 декабря 2023, 09:14 Программу «Новый год в Москве» открыли на Международной выставке-форуме «Россия» Собянин пригласил посетить программу «Новый год в Москве» на выставке «Россия» Сайт мэра и правительства Москвы

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На Международной выставке-форуме «Россия» организовали атмосферную программу «Новый год в Москве». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник позвал всех желающих присоединиться к запланированным на выставке мероприятиям. Для москвичей и гостей столицы запланировали концерты, встречи со знаменитостями, спектакли от театральных групп и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ.

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Кроме того, в субботу, 23 декабря, можно лично встретиться с хореографом Егором Дружининым, а в воскресенье, 24 декабря, — с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

Помимо тематических встреч, для любителей искусства на выставке подготовили квартирник актеров московских театров «Новогодняя сказка». Он пройдет с 26 по 31 декабря.

Накануне «Роснефть» разыграла новый автомобиль Lada Granta на главной сцене ВДНХ. Акция «Выиграй автомобиль от команды LADA Sport ROSNEFT» стартовала 1 декабря.