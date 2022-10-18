Программу модернизации системы здравоохранения в Тюменской области выполнили на 77% | 360°

18 октября 2022, 19:09
Программу модернизации системы здравоохранения в Тюменской области выполнили на 77%
Программу модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области выполнили на 77%, рассказала глава областного департамента здравоохранения Наталья Логинова. Об этом сообщил сайт kp.ru.
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Работы по модернизации системы здравоохранения продолжаются. В этом году планируется отремонтировать еще семь медицинских учреждений и начать ремонт еще пяти, работы в которых закончатся уже в 2023 году. Также в этом году достроят поликлинику в селе Каскара Тюменского района.
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