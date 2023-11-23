Общество 23 ноября 2023, 13:32 Программу мероприятий на Южном речном вокзале в 2024 году выберут в Москве Ликсутов: москвичи выберут мероприятия на Южном речном вокзале в 2024 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Пользователи портала «Активный гражданин» смогут выбрать мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале в Москве в 2024 году. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Москвичи будут выбирать из лекций, семинаров, тренировок, кинопоказов, выставок, творческих встреч, презентаций книг и других развлечений. Всего можно будет указать до пяти пунктов из десяти.

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«В апреле этого года Южный речной вокзал открылся после реконструкции и вновь начал принимать пассажиров. Первый сезон летней пассажирской навигации прошел успешно», — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что Южный речной вокзал завоевал популярность среди горожан и гостей столицы как место для досуга всего за семь месяцев работы. В его помещениях стали регулярно проводить бесплатные активности. Он успел принять более 260 мероприятий и привлечь свыше 210 тысяч посетителей.

Также москвичи выберут лучший проект реставрации за 2023 год. Горожанам предложили проголосовать за один из шести домов.