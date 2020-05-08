Программу мероприятий на 9 Мая опубликовали в Адыгее
В Адыгее рассказали о мероприятиях, которые пройдут в честь Дня Победы. Все они будут в цифровом формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Аскер Шхалахов, председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ, заявил, что большинство акций пройдет в онлайн-режиме.
Праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения венков и цветов на центральном мемориале Майкопа, написал RT.
В цифровом формате пройдут следующие акции: «Бессмертный полк», военно-патриотический проект «Экран памяти», «Золотые звезды Адыгеи».
Помимо этого работники культуры запустят онлайн-акцию «Поем вместе».