Программу мероприятий на 9 Мая опубликовали в Адыгее

Аскер Шхалахов, председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ, заявил, что большинство акций пройдет в онлайн-режиме.

Праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения венков и цветов на центральном мемориале Майкопа, написал RT.

В цифровом формате пройдут следующие акции: «Бессмертный полк», военно-патриотический проект «Экран памяти», «Золотые звезды Адыгеи».

Помимо этого работники культуры запустят онлайн-акцию «Поем вместе».