    08 мая 2020, 17:05

    Программу мероприятий на 9 Мая опубликовали в Адыгее

    Анастасия Кременчугская

    В Адыгее рассказали о мероприятиях, которые пройдут в честь Дня Победы. Все они будут в цифровом формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Аскер Шхалахов, председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ, заявил, что большинство акций пройдет в онлайн-режиме.

    Праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения венков и цветов на центральном мемориале Майкопа, написал RT.

    В цифровом формате пройдут следующие акции: «Бессмертный полк», военно-патриотический проект «Экран памяти», «Золотые звезды Адыгеи».

    Помимо этого работники культуры запустят онлайн-акцию «Поем вместе».