Общество 02 августа 2023, 18:58 Программу мероприятий к запуску станции «Луна-25» подготовят в столичном музее Музей космонавтики в Москве подготовит программу мероприятий к запуску станции «Луна-25» kudamoscow.ru

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Музей космонавтики в Москве проведет специальные мероприятия к запуску станции «Луна-25». Об этом рассказали в пресс-службе департамента культуры столицы.

Посетители экспозиции узнают историю создания станции и ознакомятся с этапами лунных миссий. Также в течение месяца состоится серия лекций о спутнике Земли.

Гостей музея ждут встречи с учеными, специальные сборные экскурсии, посвященные лунной программе, а также серия кинопоказов сюжетов телестудии «Роскосмос». Пресс-служба департамента культуры столицы

Викторина «24 стороны Луны» пройдет в музее 10 августа, а 11-го в кинозале пройдет трансляция запуска станции с космодрома Восточный.

Запуск станции — первая миссия на Луну в истории современной России. Ученые будут исследовать район Южного полюса спутника.

Ранее жителям столицы сообщили, что в августе произойдет сразу два суперлуния.