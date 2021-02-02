Программу льготных авиаперелетов расширили для жителей Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока получили расширенный доступ к авиабилетам. На льготных условиях теперь смогут летать все, кто живет в этой части России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством», — сообщил сайт правительства.

Авиабилеты по льготным тарифам жители Дальнего Востока смогут покупать на самолеты до Москвы и обратно из из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска.

В Санкт-Петербург и обратно на особых условиях можно будет летать из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

По сообщению правительства, это самые востребованные у жителей Дальнего Востока направления.