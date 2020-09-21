Программу льготной ипотеки распространят на Магаданскую область и Чукотку
Михаил Мишустин, премьер-министр России, заявил, что в стране изменяются условия выдачи программы дальневосточной ипотеки. Об этом сообщило РИА ФАН.
В программу включат еще два региона — Магаданскую область и Чукотский автономный округ.
Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Дальневосточная ипотека призвана остановить отток населения в регионе.
«Теперь местные жители смогут взять льготный кредит и купить жилье на вторичном рынке не только в сельской местности, а по всей территории обоих регионов. Сделать это нужно будет до конца 2021 года», — пояснил Мишустин.