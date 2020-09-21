Программу льготной ипотеки распространят на Магаданскую область и Чукотку

В программу включат еще два региона — Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Дальневосточная ипотека призвана остановить отток населения в регионе.

«Теперь местные жители смогут взять льготный кредит и купить жилье на вторичном рынке не только в сельской местности, а по всей территории обоих регионов. Сделать это нужно будет до конца 2021 года», — пояснил Мишустин.