Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре

В России обозначили сроки, в которые будет доступна программа льготной ипотеки. Приобрести жилье по сниженным процентным ставкам можно будет до 1 ноября.

При этом программу не будут расширять до покупки квартиры на вторичном рынке недвижимости. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Программа льготной ипотеки появилась в России в мае. Инициатором снижения ставок стал президент Владимир Путин. Он назвал эту программу одной из мер поддержки населения в условиях пандемии.

Низкая ставка в 6,5% действует в течение всего срока кредита. Ипотека может распространяться на покупку жилья до шести миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. Всего на реализацию программы выделили около шести миллиардов рублей.

Ранее эксперты предрекли снижение процентных ставок по кредитам на все продукты. Связано это в первую очередь со снижением ключевой процентной ставки ЦБ, сейчас она находится на уровне в 4,5%.