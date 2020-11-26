Программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи запустят в России

Государственная компания выделит 300 миллионов рублей из прибыли на пилотную программу льготной ипотеки, а жилищные кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ».

«Банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна — до 5%», — сообщил Мутко и добавил, что ставка на ипотеку в сегменте индивидуального жилого строительства на несколько пунктов выше, чем на покупку квартир в многоэтажках.

Собеседник подчеркнул, что программа коснется только первичного рынка ИЖС. Годовая ставка составит 6,5%. Льготную ипотеку будут выдавать россиянам не старше 35 лет, у которых есть дети не старше 19 лет. Старт проекта наметили на декабрь. Он продлится до 1 июля 2021 года.

«Понижение ставки, безусловно, сделает этот вид ипотеки более привлекательным. Кроме того интерес к ИЖС сильно повышается в связи с распространением COVID-19», — подчеркнул управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

После отработки механизмов выдачи такой ипотеки программу могут распространить на всех участников рынка.

По данным Центробанка, россияне стали активнее погашать ипотечные кредиты в третьем квартале 2020 года. Объем досрочных выплат составил более 524 миллиардов рублей. Это рекордный показатель.