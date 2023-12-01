Общество 01 декабря 2023, 17:19 Программу льготной ипотеки для IT-специалистов захотели продлить в России Минцфиры РФ задумалось о продлении льготной ипотеки для IT-специалистов Freepik

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года. Средняя ставка по ипотеке составляет 4,2%.

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«За полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тысячи кредитов на общую сумму 337 миллиардов рублей», — добавили в пресс-службе.

В 2023 году правила программы упростили: расширили возрастные рамки и снизили необходимый уровень дохода. Сотрудники до 35 лет больше не должны подтверждать минимальный уровень зарплаты. До конца 2024 года по программе льготной ипотеки планируют выдать не менее 50 тысяч кредитов.

Также в России действует «Дальневосточная ипотека». Правительство по поручению президента Владимира Путина распространило программу на Арктическую зону. Теперь жители городов и поселков этого региона тоже смогут получить кредиты по льготной ставке до 2% на покупку или строительство жилья.