Общество 20 ноября 2023, 17:57 Программу «Клуб главных редакторов» на ОТР отметили на фестивале «Профессия — журналист»

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Программа «Клуб главных редакторов» Павла Гусева на ОТР получила приз на международном фестивале «Профессия — журналист». Об этом сообщили на сайте телеканала.

Награду получил выпуск, в котором руководители ведущих изданий обсудили острые темы в журналистской сфере.

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Отмечается, что всего на фестивале отметили 27 работ. В их число вошли документальные фильмы, телепрограммы и репортажи об особенностях журналистской деятельности.