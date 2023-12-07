Общество 07 декабря 2023, 09:24 Программу «Доступный автомобиль» для многодетных семей предложили запустить в России Госдума предложила запустить программу «Доступный автомобиль» для семей с детьми РИА «Новости»

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В России могут запустить новую программу «Доступный автомобиль», в рамках которой многодетным семьям будут предоставлять личные новые личные машины отечественного производства. Об этом сообщили «Известия».

Соответствующее письмо с инициативой направили премьер-министру Михаилу Мишустину депутат Госдумы Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова.

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В России в период с января по июнь 2023 года естественная убыль населения составила 272,5 тыс. При этом показатели рождаемости снижаются. Авторы инициативы считают, что улучить демографию помогут меры поддержки многодетных семей.

В частности, речь идет о льготном приобретении машины. Действующая госпрограмма «Семейный автомобиль», по словам депутатов, имеет ряд недостатков, такие как размер кредита и проценты по нему.

В рамках новой программы предложили создать государственные автоцентр, в которых будут представлены российские машины. Ежегодная стоимость аренды, согласно документу, не должна превышать 5% от первоначальной закупочной цены автомобиля.

А страховка и техническое обслуживание должны проходить за счет средств бюджета. Тем многодетным семьям, которые на протяжении шести и более лет арендуют машину, необходимо дать возможность выкупить ее с 50% скидкой от начальной стоимости.