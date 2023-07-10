Общество 10 июля 2023, 23:34 Программу долгосрочных сбережений запустят в России в 2024 году Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений россиян Unsplash

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новые функции для формирования долгосрочных сбережений получили негосударственные пенсионные фонды. Чтобы присоединиться к программе, достаточно заключить договор на срок не менее 15 лет. Россияне смогут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений, также вносить средства сможет работодатель. Кроме того, программа предусматривает софинансирование государством в течение первых трех лет.

Реклама

Сбережения станут доступны после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Деньги можно получить и досрочно. Однако без потери дохода это получится сделать только для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о преимуществах новой программы долгосрочных сбережений. По словам политика, она даст жителям страны возможность дополнительного дохода и обеспечит их финансовой подушкой безопасности. Кроме того, страховая сумма при открытии вклада составит 2,8 миллиона рублей.