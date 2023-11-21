21 ноября 2023, 12:56
Программу для выявления опасных сотрудников создали в IT-компании «Стахановец»
Специалисты IT-компании «Стахановец» разработали программу, которая выявляет потенциальную опасность действий каждого сотрудника для работодателя. Об этом сообщила «Газета.ru».
Новая система анализирует поведение пользователей за компьютером и рассчитывает уровень риска по определенным критериям. Так, учитывается количество проведенного времени работника на вредных сайтах и частота использования подозрительных слов.
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Отмечается, что такая программа поможет руководству выявлять работников, которые способны нанести урон компании и распространять конфиденциальную информацию.
Работа
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