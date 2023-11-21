Общество 21 ноября 2023, 12:56 Программу для выявления опасных сотрудников создали в IT-компании «Стахановец»

Читать 360tv в

Специалисты IT-компании «Стахановец» разработали программу, которая выявляет потенциальную опасность действий каждого сотрудника для работодателя. Об этом сообщила «Газета.ru».

Новая система анализирует поведение пользователей за компьютером и рассчитывает уровень риска по определенным критериям. Так, учитывается количество проведенного времени работника на вредных сайтах и частота использования подозрительных слов.

Реклама

Отмечается, что такая программа поможет руководству выявлять работников, которые способны нанести урон компании и распространять конфиденциальную информацию.