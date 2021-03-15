Программисты и рестораторы оказались наиболее довольными своей работой в России

Больше всего в России довольны своим делом люди из сферы информационных технологий, а также занятые в области ресторанного бизнеса и в медицине. Такие результаты показало исследование сервиса по поиску работы.

С результатами опроса «Работа.ру» ознакомилось РИА «Новости».

«Наибольшая доля довольных сотрудников работают в сфере IT — 60%. Также удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе», — заявили представители сервиса.

На третьем месте оказались работники из сферы медицины. В этой области довольны 50% опрошенных. Еще 49% рассказали, что их устраивает работа в сфере образования, в строительстве, в банках и инвестициях. Довольны своим делом 48% людей из маркетинга и рекламы, 45% — занятых в промышленности или на производстве.

В топ-3 отраслей, где россияне меньше всего довольны своей работой, оказалась сфера охраны (43%). В транспортной сфере и области торговли таких 41% и 39% соответственно.

В опросе приняли участие 5,5 тысячи россиян по всей стране. Исследование прошло в марте 2021 года. Другой недавний вопрос показал, что 23% людей при увольнении не хватит денег даже на неделю.